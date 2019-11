Groove e soul nel sabato sera alle Caltapie

Sabato 9 novembre alle ore 21:30 nello spazio de Le Caltapie di Lanciano ci sarà il terzo appuntamento della rassegna La prima stagione | Quarta Edizione.

Sul palco ci sarà il Mandala Paradise, band nata a Bologna con la voce leader di Enrica La Penna, Alain Pattitoni alla chitarra, Riccardo Cocetti alla batteria, Gabriele Quartarone al basso elettrico e Matteo Pontegavelli alla tromba.

Groove e soul sono gli ingredienti principali su cui si fonda il loro repertorio live, con importanti influenze jazz e R&B. L’amicizia e la spiritualità tra i singoli componenti conferiscono al gruppo un sound energico e deciso in grado di coinvolgere totalmente il loro pubblico. Non mancherà l’esecuzione di qualche brano inedito, poiché l’attività di scrittura è parte fondamentale della band. Effetti sonori e cambi di tempo si incontrano con la voce, dalla timbrica calda e personale, ritrovandosi in un viaggio unico ed inaspettato.

L'ingresso alla serata è di 8 euro.