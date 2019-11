Giornata mondiale del diabete: le iniziative a Lanciano

Anche quest'anno il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Diabete, la principale campagna mondiale per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete, istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dalla World Health Organization (OMS).

Ormai il diabete è diventato una vera e propria epidemia a livello globale e nei prossimi anni è destinato a crescere in modo esponenziale, soprattutto fra la popolazione con oltre 40 anni. In Italia sono oltre 3,5 milioni le persone affette da diabete e almeno altrettante ne soffrono o stanno per soffrirne senza saperlo.

L'informazione e la sensibilizzazione costituiscono il primo importantissimo passo da compiere. Con semplici ed economici mezzi è infatti possibile diagnosticare la presenza o il rischio di diabete e con pochi cambiamenti dello stile di vita e senza farmaci è possibile prevenirlo o curarlo, almeno nella forma a maggiore prevalenza

In Abruzzo la percentuale di diabete è di oltre il 6 per cento a fronte di una media nazionale pari al 5,3 per cento, mentre la percentuale sale al 16,5 per cento tra la popolazione ultrasessantacinquenne. Si tratta di un problema socio-sanitario che richiede l'aiuto di molte figure professionali per vivere bene. L'ADiF Associazione Diabetici Frentani Onlus è da anni a fianco del paziente e con il paziente diabetico e come consuetudine il direttivo dell'ADiF in collaborazione con i Medici Diabetologi dell'ospedale Renzetti di Lanciano, in particolare i dottori Daniela Antenucci, Fiore Pelliccione, Marco Iezzi, con la partecipazione del personale del reparto di Diabetologia e il supporto della Croce Rossa e Croce Azzurra, anche quest'anno sono in prima linea.

Dal 12 novembre al 14 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12, nella Diabetologia di Lanciano (ospedale Renzetti, palazzina modulo n.19) si effettueranno screening gratuiti della glicemia capillare e compilazione dei questionari Findrisc (per la valutazione del grado di rischio di ammalare di diabete) con la collaborazione dei volontari ADiF (Associazione Diabetici Frentani), degli operatori della CRI, dei medici diabetologi e delle infermiere.

Nella settimana dall'11 novembre al 16 novembre avrà corso l'iniziativa nelle farmacie territoriali, saranno effettuati screening e questionari Findrisc, con la collaborazione dei volontari ADiF e degli operatori della Croce Azzurra.

Il 16 novembre, infine, al Centro Commerciale La Fontana di Lanciano dalle ore 15.30 alle ore 19.30, si svolgerà l'iniziativa d'informazione alle famiglie sulla malattia diabetica, l'importanza della prevenzione del diabete e della sua diagnosi precoce. Saranno effettuati test della glicemia al capillare e compilati i questionari Findrisc con la collaborazione dei volontari ADiF, CRI e degli operatori sanitari, medici e infermieri dell'Unità Operativa di Diabetologia di Lanciano.