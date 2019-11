Via libera in Regione per la seconda postazione 118 a Lanciano

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che prevede l'attivazione della seconda postazione territoriale del 118 nel Comune di Lanciano, con operatività h24.

Il provvedimento fa seguito al parere tecnico positivo formulato il 30 agosto scorso dal Crea, il comitato regionale emergenza-urgenza Abruzzo, che si è espresso favorevolmente all'attivazione di "una postazione aggiuntiva con infermiere e operatività h24 nel territorio del Comune di Lanciano".

La seconda postazione, che va ad aggiungersi a quella di soccorso avanzato h24 già esistente, fornirà un valido contributo al superamento di alcune criticità della copertura assistenziale nell'area Frentana, che conta 34 Comuni e una popolazione di poco inferiore ai 100mila abitanti (il dato è riferito al bacino dell'ospedale Renzetti), con un'alta percentuale di anziani residenti in centri dell'entroterra con viabilità disagevole.

"Con la seconda postazione - sottolinea la Verì - andremo a migliorare i tempi di intervento, a garanzia di una più tempestiva assistenza ai pazienti in sicurezza".

Da luglio 2018 ad agosto 2019 la prima unità medicalizzata 118 di Lanciano ha effettuato 2688 uscite, di cui 720 in codice rosso e 1848 in codice giallo, mentre quelle in codice verde sono state 120.

"Numeri - aggiunge l'assessore Nicola Campitelli - che dimostrano quanto fosse importante istituire la seconda postazione h24: questo governo regionale ci ha creduto fino in fondo e ha approvato un provvedimento suffragato da evidenze tecniche che ci hanno consentito di inserire il servizio all'interno del piano regionale delle postazioni del Sistema Territoriale 118 Abruzzo Soccorso”.

"Sono estremamente soddisfatto di apprendere che finalmente l'assessore Verì abbia mantenuto l'impegno preso in consiglio regionale, a seguito della mia interpellanza di luglio, - conconclude il vice presidente della commissione Sanità, Francesco Taglieri (M5S) - attivando la postazione 118 a Lanciano h24 e rendendo operativa di fatto per l'intera giornata la seconda ambulanza del territorio. Una battaglia che ho iniziato insieme a tanti altri come semplice cittadino impegnato sul territorio e che ho portato in Consiglio regionale attraverso un'interpellanza una volta eletto portavoce nel M5S”.