Il Lanciano ancora col freno tirato. Domenica da dimenticare per Vasto Marina e Virtus Cupello

Domenica da dimenticare per Lanciano, Bacigalupo Vasto Marina e Virtus Cupello. I rossoneri sono gli unici a non tornare completamente a mani vuote dalla trasferta pescarese contro Il Delfino Flacco Porto, ma con un solo punto raccolto, il Castelnuovo Vomano si allontana a +3.

I lancianesi sono andati due volte in vantaggio con Lucarino e Shipple senza trovare la zampata per chiudere definitivamente la partita. Dopo il primo vantaggio, Forti para un rigore ai padroni di casa, ma nulla può sulla conclusione da fuori di Gobbo. Shipple riporta avanti i rossoneri, ma Marzucco in mischia segna il 2 a 2 definitivo.

La trasferta è amarissima per la Bacigalupo che, a Pratola Peligna, contro i Nerostellati di reti ne prende addirittura 4 (Moscone, Di Giovanni, Palombizio, Palmerini) senza segnarne nessuna. I vastesi scivolano così al quarto posto superati dal Capistrello e agganciati da Delfino Flacco Porto e Torrese.

Classifica che piange anche per la Virtus Cupello che non riesce a invertire la china e perde 2 a 0 in casa contro lo Spoltore (Grassi e Sparvoli).

L'11ª GIORNATA DI ANDATA

Angizia Luco - Acquaesapone 4-2

Il Delfino Flacco Porto - Lanciano 2-2

Nereto - Pontevomano 0-1

Nerostellati - Bacigalupo Vasto Marina 4-0

Paterno - Capistrello 0-2

Penne - Castelnuovo Vomano 0-1

Renato Curi Angolana - Sambuceto 0-3

Torrese - Alba Adriatica 3-0

Virtus Cupello - Spoltore 0-2

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 26

Lanciano 23

Capistrello 20

Bacigalupo Vasto Marina 19

Il Delfino Flacco Porto 19

Torrese 19

Penne 18

Alba Adriatica 18

Sambuceto 17

Angizia Luco 17

Spoltore 15

Virtus Cupello 14

Nerostellati 14

Nereto 11

Acquaesapone 10

Renato Curi Angolana 7

Pontevomano 5

Paterno 1

LA PROSSIMA GIORNATA

Alba Adriatica - Il Delfino Flacco Porto

Bacigalupo Vasto Marina - Paterno

Capistrello - Virtus Cupello

Castelnuovo Vomano - Nerostellati

Lanciano - Renato Curi Angolana

Pontevomano - Penne

Sambuceto - Angizia Luco

Spoltore - Torrese

Acquaesapone - Nereto