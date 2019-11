Riaperto stamattina il mercato coperto di piazza Garibaldi

Prima campanella per il nuovo inizio, stamattina, alle ore 6, del mercato coperto di Lanciano in piazza Garibaldi. Riaperto parzialmente, nell’area est della struttura, per circa 400 metri quadrati, dove sono stati effettuati i lavori di compartimentazione, messa norma e pulizia per consentire nel più breve tempo possibile la riapertura, con accesso esclusivamente laterale.

36 i posteggi già messi a disposizione degli ortolani che potranno vendere i loro prodotti tutti i mercoledì e sabato dalle 6 alle 14.

Questa mattina è stato finalmente riaperto il mercato coperto, riconsegnato a chi lo ha vissuto e ora torna a farlo vivere. - commenta l’assessore al Commercio, Francesca Caporale, presente all'apertura delle porte insieme al sindaco Mario Pupillo - Un ringraziamento va a agli agricoltori per la pazienza e la collaborazione, agli uffici per il lavoro di queste settimane a tutti quelli che vivono da sempre il mercato coperto di Lanciano”.