Applausi a Leo Gullotta per la prima della stagione del Fenaroli

Una grandissima prima per la stagione teatrale del Fenaroli con uno strepitoso Leo Gullotta a vestire i panni del professor Agostino Toti, in “Pensaci Giacomino”, di Luigi Pirandello.

Oggi, come 100 anni fa, Gullotta prova a scardinare quella società becera e ciarliera, dove il gioco della calunnie e del bigottismo è sempre pronto ad esibirsi. Un mondo in cui quelle che vengono definite le “dicerie pregiudizievoli” sembrano essere sentenze intransigenti, ma solo per chi non vuole guardare ancora a valori morali ed etici.

Lo spettacolo, per la regia di Fabio Grossi, sarà di nuovo al teatro Fenaroli stasera, alle ore 21. È già sold out.