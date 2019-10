Sabato 2 novembre riapre il Mercato coperto

Riaprirà sabato 2 novembre, alle ore 6, il Mercato coperto di piazza Garibaldi. Si tratta di una riapertura parziale, al pubblico e agli ortolani, che avranno a disposizione l’area est della struttura, circa 400 metri quadrati, dove sono stati effettuati i lavori di compartimentazione, messa a norma e pulizia per consentire nel più breve tempo possibile la riapertura del mercato.

In attesa della pubblicazione del bando per la gestione dell'immobile che ospita lo storico mercato ortofrutticolo, la struttura sarà aperta - con ingresso esclusivamente dalla porta laterale di piazza Garibaldi e bagni a servizio - tutti i mercoledì e i sabato, festivi esclusi, dalle 6 alle 14: se la festività dovesse cadere di mercoledì o sabato, il mercato resterà aperto il giorno precedente la festività. Le postazioni a disposizione sono 36, già individuate e delimitate dopo i diversi incontri che l'assessore al Commercio Francesca Caporale ha tenuto in Comune con gli ortolani. Il servizio di apertura e chiusura e pulizia è stato affidato alla cooperativa Aida. Il Mercato riapre ventidue giorni dopo il rientro in possesso dell'immobile coattivo, come previsto dall'ordinanza del 6 settembre scorso.

“Siamo felici di poter restituire, almeno parzialmente, il Mercato agli ortolani e ai loro affezionati clienti. - commentano il sindaco Mario Pupillo e l’assessore al Commercio, Francesca Caporale - Per i motivi e le responsabilità che tutti conosciamo il Mercato è stato costretto a spostarsi temporaneamente nell'area del parcheggio di via per Frisa, fortunatamente le ottime condizioni meteo hanno aiutato a limitare i disagio. Sabato alle 6 saremo lì per salutare e dare il bentornato al Mercato ai nostri cari ortolani: - concludono - era un impegno che tutta l'Amministrazione aveva preso con la città e che abbiamo potuto mantenere grazie a uno straordinario lavoro di squadra tra ditte incaricate, uffici comunali e sanitari”.

Intanto gli uffici proseguiranno il loro lavoro per la pubblicazione in tempi brevi del bando, l’auspicio dell’amministrazione è quello di assegnare la gestione del Mercato coperto entro la fine della prossima primavera.