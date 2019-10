Lanciano sconfitto e sorpassato. 3 a 3 Bacigalupo, Virtus Cupello trasferta amara

Ribaltone in testa alla classifica di Eccellenza. Il Lanciano cade inaspettatamente in casa contro la Torrese e viene scavalcato di un punto dal Castelnuovo Vomano vittorioso contro il Nereto 2 a 0.

I rossoneri prendono un gol per tempo: al 4'pt gli ospiti vanno in vantaggio grazie a una rete di De Angelis, il raddoppio arriva nella seconda frazione di gioco con un contropiede vincente finalizzato da sempre da De Angelis. Domenica prossima trasferta contro il Delfino Flacco Porto per ritrovare la vittoria

La Bacigalupo Vasto Marina contro il Penne è protagonista di un match scoppiettante che si conclude con un pirotecnico 3 a 3. Benedetti apre le marcature al 9'pt, al 17'pt Leccese pareggia i conti. Gli ospiti vanno in vantaggio al 21'pt con Calderaro, Cesario li riprende 5 minuti dopo. Mangiacasale al 31'pt segna il vantaggio per i vastesi, ma al 63'st Testi sigla il definitivo pareggio. I vastesi restano al terzo posto e si preparano alla gara esterna contro i Nerostellati.

Miani (42'pt) e Di Sante (41'st) dell'Alba Adriatica condannano invece la Virtus Cupello alla seconda sconfitta consecutiva. Il riscatto potrebbe arrivare domenica nella gara interna contro lo Spoltore.

LA 10ª GIORNATA DI ANDATA

Alba Adriatica - Virtus Cupello 2-0

Bacigalupo Vasto Marina - Penne 3-3

Capistrello - Nerostellati 2-0

Castelnuovo Vomano - Nereto 2-0

Lanciano - Torrese 0-2

Pontevomano - Angizia Luco 0-1

Renato Curi Angolana - Il Delfino Flacco Porto 0-1

Sambuceto - Acquaesapone 2-0

Spoltore - Paterno 1-0

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 23

Lanciano 22

Bacigalupo Vasto Marina 19

Penne 18

Alba Adriatica 18

Il Delfino Flacco Porto 18

Capistrello 17

Torrese 16

Virtus Cupello 14

Angizia Luco 14

Sambuceto 14

Spoltore 12

Nereto 11

Nerostellati 11

Acquaesapone 10

Renato Curi Angolana 7

Pontevomano 2

Paterno 1