No al randagismo, se ne parla in un convegno

Si intitola “Lotta al randagismo, tutela degli animali ed educazione comportale”, il convegno organizzato dall’associazione quattrozampelanciano.it, il prossimo 31 ottobre, alle ore 17, nella sala “Benito Lanci” della Casa di Conversazione.

L’incontro, che gode del patrocinio del Comune di Lanciano, vedrà la partecipazione di figure istituzionali e di volontariato, il cui impegno è principalmente volto a combattere il randagismo, nonché a garantire l'applicazione delle leggi poste a tutela degli animali.

L'evento è teso a porre l'attenzione sulle fondamentali tematiche inerenti il benessere animale e il riconoscimento dei diritti degli stessi quali esseri senzienti. A tal fine, nel corso del convegno verranno illustrate le normative vigenti in materia di animali d'affezione, nonché le delicate tematiche relative all'importanza della diffusione dei mezzi di tracciabilità dei cani (microchip ed anagrafe canina) e delle sterilizzazioni.

L'aumento della sensibilità, unita alla consapevolezza delle normative vigenti, risulta fondamentale per contrastare i fenomeni legati all'abbandono e, al contempo, per diffondere il rispetto e l’amore per gli animali, affinché si instaurino relazioni durature e consapevoli.