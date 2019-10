Sociale, 456mila euro per gli assegni destinati alle disabilità gravissime

Ammonta 456.704 euro il Fondo nazionale per la non autosufficienza assegnato all’Ambito n.11 Frentano destinato all’assegno di disabilità gravissima è attivato su richiesta dei nuclei familiari ed è finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità assistenziale alla persona in condizione di disabilità, oltre che a garantire alla stessa la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo, evitandone il ricovero in strutture ospedaliere e residenziali.

Ed è stato pubblicato proprio questa mattina il bando dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano per gli assegni economici a favore di persone in condizione di disabilità gravissima. L'avviso è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, l'assessore alle Politiche Sociali di Lanciano Dora Bendotti, il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, il sindaco di Castel Frentano Gabriele D’Angelo, il sindaco di Santa Maria Imbaro Maria Giulia Di Nunzio, il sindaco di Frisa Nicola Labbrozzi, il sindaco di Mozzagrogna Tommaso Schips e la neo dirigente del settore Servizi alla Persona del Comune di Lanciano Giovanna Sabbarese.

L’erogazione dell’assegno è subordinata alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona al proprio domicilio, attraverso l’assistenza diretta da parte del nucleo familiare stesso o mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari. La domanda può essere presentata da parte di tutti i cittadini con disabilità gravissima residenti in uno dei nove Comuni ricompresi nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 11 “Frentano” o da un familiare o da un legale tutore/amministratore di sostegno o altro legittimato. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 27 novembre 2019 direttamente al Comune di residenza o mediante Pec o Raccomandata con ricevuta di ritorno, corredata di Isee, documento di identità in corso di validità del beneficiario; nei casi di persona con disabilità gravissima, rappresentati da terzi, copia documento di identità in corso di validità del richiedente, nonché copia del provvedimento emanato da parte del Giudice Tutelare o altra documentazione che legittimi il richiedente a rappresentare la persona affetta da disabilità gravissima, (solo per i nuovi richiedenti); copia certificato di invalidità 100% con indennità di accompagnamento e copia certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 (solo per i nuovi richiedenti); certificazione di diagnosi definitiva di Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), (solo per i nuovi richiedenti); certificazione di diagnosi definitiva di Morbo di Alzheimer, (solo per i nuovi richiedenti); per i casi di disabilità gravissima e affetti da SLA, già valutati nelle precedenti annualità, attestazione socio-sanitaria dello stato di non autosufficienza permanente e/o non soggetta a margini di miglioramento (rilasciata dal medico curante o altri organismi sanitari e socio-sanitari competenti), se richiesta dall’utente; altra documentazione sanitaria ritenuta utile ai fini della valutazione.

L’importo mensile dell’assegno di disabilità gravissima è stabilito annualmente nei limiti delle risorse disponibili assegnate all'Ambito n.11 Frentano e in base al numero delle domande pervenute nei termini valutate positivamente dalle Unità di Valutazione Multidimensionali distrettuali competenti per territorio. Il contributo verrà erogato solo successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di Fiducia. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza assegnato ai 9 Comuni dell'Ambito n.11 Frentano ammonta a 456.704 euro, di cui 228.252 euro destinato all'erogazione degli assegni di disabilità gravissima e la restante quota ai servizi destinati alla cura della persona disabile.

L’assegno è incompatibile con altri interventi economici come assegno di cura, assegno Vita Autonoma, contributo previsto dalla L.R. n. 57 del 23.11.2012 (Vita Indipendente), assegno disabilità gravissima per le persone affette da S.L.A. per chi richiede l’assegno per la Disabilità Gravissima e viceversa. Ulteriori chiarimenti e informazioni in merito all'avviso potranno essere richiesti all’Ambito Sociale n. 11 “Frentano” – ECAD Comune di Lanciano sito in Via dei Frentani, 27 (referente Stefania Spadano 0872707645).