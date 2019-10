Aumenti in bolletta, il presidente della Sasi pronto a dare spiegazioni

Torna nel mirino la Sasi, e stavolta l'argomento di una serie di accuse e di attacchi è l'aumento delle tariffe [LEGGI QUI]. Il presidente Gianfranco Basterebbe insieme ai due consiglieri d’amministrazione, Corrado Varrati e Maira Roberti e al direttore commerciale Manuela Carlucci, terrà una conferenza stampa proprio per illustrare e spiegare meglio, in tutti gli aspetti l'iter e le ragioni di questi aumenti.

Basterebbe non si è mai sottratto al confronto e al dialogo, non intende gettare benzina sul fuoco di una polemica che ritiene essere strumentale. “L'obiettivo di questo incontro è quello di fare chiarezza, - dice il presidente - non mi piacciono le situazioni ambigue proprio perché generano equivoci e confusioni, prima degli attacchi e delle facili demagogie bisogna conoscere bene la questione di cui si parla”.

La conferenza stampa si terrà a Lanciano, il prossimo venerdì 25 ottobre, alle 11.45, nella sala “Benito Lanci” della Casa di Conversazione, in piazza Plebiscito.