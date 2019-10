Tribunale, avvocati e amministratori si incontrano

Giovedì 24 ottobre, alle ore 18, nella sala “Benito Lanci” della Casa di Conversazione, il sindaco di Lanciano incontrerà sindaci e avvocati per discutere del futuro del tribunale di Lanciano.

Mario Pupillo, infatti, questa mattina ha inviato una lettera ai sindaci dei 41 Comuni su cui ricade la competenza territoriale del tribunale di Lanciano per invitarli a partecipare all'incontro

All'incontro sono stati invitati anche il presidente del tribunale di Lanciano, Riccardo Audino e la presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Silvana Vassalli, che ieri sono stati auditi dinanzi l'Intergruppo parlamentare sulla geografia giudiziaria a Roma nel Palazzo Montecitorio circa i problemi che deriverebbero dalla sciagurata conferma della soppressione del tribunale di Lanciano.

Si tratta infatti di un presidio di giustizia che serve l'intero comprensorio frentano e circa 150mila cittadini di questo territorio con eccellenti indici di risposta alle esigenze di giustizia. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione alla luce degli esiti dell'incontro di Roma e per un utile confronto su un problema di vitale importanza per il comprensorio frentano.