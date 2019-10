Un nuovo parcheggio per la farmacia comunale 1

Hanno preso il via oggi, lunedì 21 ottobre, i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio al servizio dei clienti della farmacia comunale n. 1, in viale Cappuccini 31/33 a Lanciano. A comunicarlo è la società Anxanum Multiservizi Intercomunali S.p.A., che gestisce le farmacie comunali, tra cui quella del popoloso quartiere di viale Cappuccini.

L’intervento consisterà nella realizzazione di un’area parcheggio, per circa 12 posti auto, nella parte retrostante la farmacia, con ingresso dove attualmente i clienti entrano con le proprie auto. Si tratta, dunque, di un’importante opera in un’area particolarmente trafficata e frequentata, pensata proprio per venire incontro ai numerosi clienti della farmacia, che potranno così parcheggiare agevolmente e senza occupare viale Cappuccini.

Successivamente, inoltre, sarà realizzato anche un accesso in farmacia dalla parte opposta rispetto all’ingresso attuale, proprio nelle immediate vicinanze del parcheggio, per cui si potrà entrare in farmacia da ambo i lati.

I lavori, iniziati questa mattina, proseguiranno per circa un mese, e prima di Natale il parcheggio sarà accessibile. “Con questo intervento – commenta il presidente di Anxam, Camillo Colaiocco – vogliamo fornire un ulteriore servizio ai cittadini, garantendo loro maggiori posti auto, in totale comodità e sicurezza, per ] nella farmacia comunale di viale Cappuccini, che è una delle più frequentate”.

“Subito dopo la conclusione dei lavori di realizzazione del parcheggio - aggiunge Claudio Di Meco, direttore di Anxam – inizieremo anche un’opera di riqualificazione e ristrutturazione della stessa farmacia comunale, già interessata da alcuni interventi di messa in sicurezza negli scorsi mesi”.