Lanciano rullo compressore: 7 a 0 e vetta solitaria. Pari Virtus Cupello, Bacigalupo sconfitta

Per la prima volta in questo campionato il Lanciano è solitario in vetta alla classifica di Eccellenza. I rossoneri hanno demolito il Paterno con ben 7 reti senza subirne nessuna. Gli autori della goleada sono stati Micciché (doppietta), Gragnoli, De Santis, Verna, Polisena e Di Rocco. Con i tre punti odierni i lancianesi guidano la classifica con 19 punti, 2 in più del Castelnuovo Vomano fermato in casa dall'Acquaesapone (1 a 1).

Per la Bacigalupo Vasto Marina arriva il terzo risultato negativo consecutivo. A 10 minuti dal termine della gara interna contro l'Angizia Luco, Santirocco segna il definitivo 1 a 0 per gli ospiti che lascia i vastesi al quinto posto.

La Virtus Cupello non chiude la gara e torna dalla trasferta contro l'Angolana con un solo punto. Al 39pt, Tafili aveva portato in vantaggio i cupellesi, poi riacciuffati da un'autorete di Conti al 29'st. Nel mezzo diverse le occasioni non finalizzate dalla Virtus e, infine, in pieno recupero il colpo di testa di Felice parato sulla linea dal portiere di casa che lascia invariato il risultato: 1 a 1.

L'8ª GIORNATA DI CAMPIONATO

Alba Adriatica - Nerostellati 3-0

Bacigalupo Vasto Marina - Angizia Luco 0-1

Capistrello - Nereto 2-1

Castelnuovo Vomano - Acquaesapone 1-1

Il Delfino Flacco Porto - Torrese 1-3

Lanciano - Paterno 7-0

Renato Curi Angolana - Virtus Cupello 1-1

Sambuceto - Pontevomano 0-0

Spoltore - Penne 1-2

LA CLASSIFICA

Lanciano 19

Castelnuovo Vomano 17

Capistrello 16

Il Delfino Flacco Porto 15

Bacigalupo Vasto Marina 15

Virtus Cupello 14

Penne 14

Alba Adriatica 12

Nereto 11

Angizia Luco 11

Torrese 10

Spoltore 9

Nerostellati 8

Sambuceto 8

Acquaesapone 7

Renato Curi Angolana 7

Pontevomano 2

Paterno 1