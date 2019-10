Dopo più di un anno, riapre vico II Corsea

È stato approvato questa mattina in giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la sistemazione e la riapertura al traffico del tratto di vico II Corsea, chiuso a causa di un cedimento dall’agosto 2018. Entro la fine del mese dovrebbe essere approvato anche l’esecutivo.

“Come assessore ai Lavori Pubblici, insieme al mio settore e al sindaco Mario Pupillo, - commenta Giacinto Verna - siamo da subito stati convinti della necessità di riaprire quanto prima questa strada al traffico, per venire incontro alle esigenze di residenti e commercianti. Ciò impone una soluzione provvisoria, che non pregiudichi i futuri interventi dei tecnici per controlli e analisi sotto la sede stradale”.

Si è perciò deciso di procedere con la sistemazione di piastre di ferro su dei micropali, posizionati ai margini dei tratti della carreggiata maggiormente danneggiati. Questi pali speciali di piccolo diametro saranno adiacenti ai muri portanti degli edifici, ma distaccati da essi, e saranno collegati in testa con una trave in ferro che costituisce anche l’appoggio delle piastre metalliche rigide di spessore superiore ai 2 centimetri. Si tratta comunque di un lavoro provvisorio, che eviterà ulteriori danni al cunicolo sottostante, per permettere in seguito un corretto dimensionamento delle opere di consolidamento.

“Mi preme inoltre rassicurare i residenti che le analisi finora condotte non hanno evidenziato rischi di cedimenti per le abitazioni della zona. - precisa Verna - Cercheremo di appaltare questi lavori quanto prima: entro dicembre o al massimo per i primi mesi del 2020. L’opera costerà circa 300 mila euro, fondi che sono già presenti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, in quanto avevo provveduto a farli inserire per opere idrauliche, pensando che potessero essere destinati proprio agli interventi in vico II Corsea”.