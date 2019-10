Nasce il comitato Lanciano Viva

“Crediamo nella società aperta e nell’inclusione quali valori irrinunciabili in un contesto ormai globalizzato, basato su interconnessioni sociali, culturali ed economiche e che credono nello Stato di diritto e nel rispetto della dignità umana”.

Si definiscono così i 5 membri fondatori del comitato Lanciano Viva, che si è formato da appena una settimana nella nostra città. Il gruppo di professionisti nasce, chiaramente, dall'esperienza nazionale di Italia Viva, che fa capo a Matteo Renzi, dopo la fuoriuscita dal Pd, ma a Lanciano, per ora, c'è ancora ben poco di politica.

“Al momento non svolgiamo alcun tipo di attività politica, siamo un gruppo civico. - dice il coordinatore, l’avvocato Stefano La Morgia, già promotore del comitato Open per il sì al referendum costituzionale del 2016 - Il comitato nasce dunque per diffondere il valore della società aperta in ogni campo, dal sociale all'economico, dallo scientifico al culturale. Con l’organizzazione di convegni, incontri, convegni. Insomma, - conclude - siamo un comitato di liberi pensatori pronti ad impegnarsi per la comunità e combattere la deriva sovranista degli ultimi tempi”.