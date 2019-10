Liquidati i gettoni di presenza ai consiglieri comunali per il primo semestre del 2019

Ammonta a 2.290 euro totali il costo dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, nelle 4 assise civiche dall’inizio dell’anno, al 1° luglio 2019, liquidati la settimana scorsa dal Comune di Lanciano.

18 i consiglieri che hanno partecipato a tutte le sedute percependo 132,76 euro, tre quelli presenti in tre sedute con 199,57 euro e uno a due consigli con 66,38 euro e uno ad una sola assise percependo 33,19 euro.

Per la maggioranza: Maria Saveria Borrelli, Piero Cotellessa, Samantha Cappelletti, Arturo Di Corinto, Giulia Di Martino, Giovanni D’Orsogna Bucci, Lorenzo Galati, Carmine Lanci Lanci, Elisabetta Merlino, Gabriele Paolucci, Renato Settembrini e Michele Ucci hanno partecipato a 4 sedute; Paola Zulli a tre sedute e Angelo Laccisaglia a due.

Per la minoranza: Paolo Bomba, Gabriele Di Bucchianico, Graziella Di Campli, Riccardo Di Nola, e Roberto Gargarella 4 consigli; Antonio Di Naccio e Angelo Palmieri tre sedute ed Errico D’Amico una sola seduta.

A Piero Cotellessa non vanno liquidati i 132 euro per la sua rinuncia ai gettoni di presenza ed in linea con il parere ANCI. Ai consiglieri di Libertà in Azione, Di Naccio, Di Nola e Tonia Paolucci, non andranno invece liquidati i loro complessivi 365,09 euro per la loro espressa volontà di rinunciare formalmente al gettone di presenza per le sedute del consiglio comunale nonché delle commissioni consiliari, devolvendo il quantum debeatur annuale per le scuole comunali, evidenziando che gli stessi decideranno anno per anno, previo modalità da concordare con gli uffici di competenza.