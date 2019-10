Mercato coperto, danni per 50mila euro

È iniziata la conta dei danni all’interno del Mercato Coperto di Lanciano [LEGGI QUI] e, al momento, ammonta a circa 50mila euro. Sono così iniziati i lavori nella struttura per il ripristino delle funzionalità minime con il sopralluogo del sindaco Mario Pupillo.

Si tratta di interventi urgenti per impianto elettrico e sulla struttura per riparare i vetri, le controsoffittatture che erano state rimosse e la chiusura temporanea dei box con dei pannelli di legno. I prossimi interventi riguarderanno la pulizia e la sanificazione degli ambienti, che si annuncia particolarmente complessa e impegnativa considerato lo stato dei luoghi.

La cifra per riparare i danni purtroppo è destinata a crescere sensibilmente, ma per una quantificazione puntuale e attendibile bisognerà aspettare ancora qualche giorno per consentire all'ufficio tecnico di ultimare il dettaglio delle spese.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di riaprire il prima possibile parzialmente il Mercato coperto nei giorni di mercoledì e sabato per permettere agli ortolani di tornare a vendere i propri prodotti dentro la struttura e mettere fine ai disservizi che purtroppo si sono creati negli ultimi mesi.