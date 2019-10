La Stralanciano porta in piazza una grande festa di sport

Sole, sport, divertimento e voglia di stare insieme. Questi gli ingredienti della Stralanciano, che ha portato a vivere, ieri, una domenica all’aria aperta ai circa 600 partecipanti alla 40esima edizione. È stato Alberico Di Cecco, della Fantini Vini, ad aggiudicarsi ancora una volta il gradino più alto del podio della gara.

Al secondo posto si è piazzato Fiorenzo Mariani della Tocco Runner; a completare il podio Tommaso Giovannangelo del gruppo sportivo La Sorgente; quarto posto per Alessio Bisogno del Passologico e quinto per Massimo Lizza della Sorgente. Prima delle donne è Felicetta Troilo della Tribù Frentana, che nelle ultime due edizioni si era piazzata seconda.

Tanti anche i bambini che hanno partecipato alle mini corse che hanno preceduto la vera e propria gara in un clima sportivo di amicizia e divertimento.

437 gli atleti che si sono cimentati nella gara competitiva di circa 10 km e 159 gli iscritti alla passeggiata nel percorso che partendo da piazza Plebiscito, ha proseguito su per corso Trento e Trieste, corso Bandiera, via del Mare, Olmo di Riccio, via Panoramica, via per Frisa, piazza Garibaldi per tagliare il traguardo di nuovo in piazza Plebiscito.