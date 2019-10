L’Unibasket Lanciano cade in casa con l’Ubs Foligno

È ancora da rinviare l’appuntamento dell’Unibasket Lanciano con la prima vittoria interna della stagione. Al termine del terzo turno del Campionato di Serie C Gold 2019 - 2020 è infatti la Ubs Foligno a fare festa sul parquet del Palazzetto dello Sport. I falchi umbri guidati dal lituano Raupys (29 i punti totali per il giocatore baltico) s’impongono con il risultato di 83 a 91.

Vittoria sicuramente meritata quegli degli uomini di coach Pierotti che, con il successo di oggi, mantengono la vetta della classifica, dimostrandosi forse più di una semplice sorpresa di inizio stagione. Dal canto suo il Lanciano visto ieri ha molto su cui meditare e non basta la seppur pesante assenza del suo regista Fabio D’Eustachio a spiegare una gara in cui i Frentani si sono sempre trovati ad inseguire il Foligno, capace in alcuni momenti della gara di infliggere dei passivi molto pesanti.

Un Lanciano che non ha saputo sfruttare appieno né il peso dei suoi lunghi sotto le plance né tantomeno la precisione dell’arco dei suoi tiratori che invece, nello scorso turno, ad Assisi, erano stati spesso decisivi per le sorti dei rossoneri. Non sono bastate infine alla truppa di Corà le prestazioni comunque buone di Povilas, Cukinas e Dusan Ranitovic che hanno provato a tenere a galla il Lanciano. È vero, siamo solo all’alba di una stagione che si prospetta lunga ed impegnativa ma l’Unibasket, in attesa di ritrovare le sue certezze e i suoi punti di forza, dovrà continuare a lavorare sodo per cercare, già da domenica prossima, a Ponte San Giovanni di Perugia, un successo importante per far rinascere la giusta grinta e quella cattiveria agonistica che siamo certi, non manca a nessuno dei ragazzi.