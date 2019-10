Oboe e pianoforte nella rassegna dei grandi solisti "Errico D’Amico"

Sarà il duo oboe - pianoforte, formato da Fabio Severini ed Elisabetta Scappucci il protagonista dell’edizione 2019 della rassegna dei grandi solisti dedicata a Errico D’Amico, in programma per domenica 13 ottobre, alle ore 18, nella sala di musica da camera “Manlio La Morgia”, nel Parco delle Arti Musicali di Lanciano.

Il duo Severini-Scappucci può vantare collaborazioni con musicisti, orchestre ed istituzioni concertistiche italiane ed internazionali, alle quali affianca attività concertistica, cameristica e didattica in Conservatorio e in importanti Corsi di Alto Perfezionamento e Masterclass.

L’esperienza musicale concertistica ha permesso ai due musicisti di tracciare una linea ben definita del progetto di divulgazione del repertorio cameristico per gli strumenti a fiato,in particolare del periodo florido del melodramma italiano al quale fanno riferimento alcune trascrizioni originali dell’epoca che propongono i temi tratti dalle opere liriche più famose oltre a fantasie originali in stile, come anche alla musica del nostro periodo.

Passano così agevolmente attraverso l’evoluzione tecnica dell’oboe unita alla ricerca timbrica e ritmica delle composizioni che bene hanno evidenziato l’intreccio fra oboe e pianoforte.