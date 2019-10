Central Park, il parco sarà chiuso fino al termine dei lavori

Con l'avvio dei lavori di riqualificazione, iniziati lunedì 7 ottobre, il parco pubblico Villa delle Rose resterà chiuso al pubblico fino al termine dei lavori.

L'unico accesso consentito sarà quello da via del Mancino e sarà esclusivamente riservato agli utenti del campo di calcio “Esposito”, che rimarrà attivo fino a dicembre. Resterà invece regolarmente aperto il parco giochi “Orso Bernardo”. I primi due mesi di interventi saranno dedicati alla bonifica completa della zona dove erano sistemati i box e le stalle dei cavalli, una delle parti più degradate del parco. A seguire, partiranno i lavori per aggiungere un gradone alla gradinata già riqualificata nel 2017 ed eliminare la recinzione che attualmente la separa dall'area dell'ex ippodromo. Lungo il tracciato dell'ex ippodromo verrà realizzata una pista ciclopedonale con una resina speciale, un conglomerato neutro tipo ecopav a basso impatto ambientale.

L'ultimo intervento riguarderà l'area attualmente occupata dal campo di calcio “Esposito”, che sarà smantellato per creare un prolungamento del corso Trento e Trieste nel parco fino all'ex Torrieri e verso il polo culturale costituito da Biblioteca comunale e Polo Museale Santo Spirito. Sarà realizzata inoltre una grande area dedicata agli eventi e spettacoli di portata nazionale e internazionale. Le attività sportive attualmente ospitate nel campo “Esposito” verranno trasferite a partire da gennaio 2020 in località Re di Coppe dove stanno per concludersi i lavori di messa in sicurezza e adeguamento del campo sportivo e degli spogliatoi, con nuova illuminazione, per una spesa di circa 100mila euro. La riqualificazione del parco pubblico Villa delle Rose è finanziata con 1 milione di euro di fondi Masterplan Abruzzo destinati all'opera dalla precedente giunta regionale presieduta da Luciano D'Alfonso. Il Comune di Lanciano ha compartecipato all'intervento con 300mila euro di lavori destinati alla riqualificazione completa della gradinata, lavori completati nel 2017.

“Vogliamo che tutta la zona dell’ex ippodromo Villa delle Rose diventi un grande parco a misura di famiglie, residenti e turisti, una grande area in grado di ospitare spettacoli ed eventi importanti di livello nazionale e internazionale. I lavori - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna - da contratto devono durare 365 giorni, ma abbiamo chiesto alla ditta Edil Portal di Fermo, che si è aggiudicata la gara e che in questi giorni sta avviando i primi interventi, uno sforzo per completarli prima per consentire alla città di avere l'area a disposizione per le Feste di Settembre 2020”.

“Lanciano da anni attende la riqualificazione del polmone verde che abbiamo la fortuna di avere in centro. Una grande e vera zona verde che possa essere utilizzata da giovani, meno giovani, bambini, aperta a tutti e chiusa a nessuno, dove sia possibile anche sfruttare lo spazio per fare eventi di richiamo nazionale con i conseguenti benefici alla vitalità e all'economia del centro. Abbiamo investito tanto - sottolinea il sindaco Mario Pupillo - in quest'area che va da piazza Plebiscito all'ex Torrieri, perché il Corso con le sue vie limitrofe sono il cuore del commercio frentano e perché Lanciano merita di avere un'opera importante che la rende unica nel panorama abruzzese. Questo progetto che vedrà la luce entro il 2020 è per noi un intervento strategico importante che rimetterà ulteriormente al centro Lanciano e le sue attività commerciali. Un intervento accompagnato e preceduto dalla riqualificazione dei nuovi campi a Re di Coppe e del campo “Di Meco” di Santa Rita dove entro il 2020 è atteso un nuovo manto sintetico che andrà a sostituire quello ormai esaurito dell'”Esposito” che verrà smantellato a dicembre”.