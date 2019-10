L’Unibasket passa ad Assisi e centra la prima vittoria stagionale

Arrivano dall’Umbria i primi due punti della stagione per l’Unibasket Lanciano. Ad Assisi, al termine di una gara molto intensa, sono gli uomini di Corà a trovare una soffertissima vittoria. È infatti un Lanciano dai due volti quello visto ieri sera nella città di San Francesco, capace di partire forte e dominare nei primi due quarti e poi di perdersi fino a sfiorare la beffa nella seconda parte di gara.

La rimonta dei rossoblù di casa si ferma però a due punti dalla parità ed il Lanciano, supportato dai canestri del solito Cukinas ma soprattutto grazie alla superlativa gara del suo play Luca D’Eustachio (autore di 16 punti, 6 assist e 5 rimbalzi), può non senza merito sorridere per la prima affermazione esterna nel Campionato di Serie C Gold 2019-2020.

L’Unibasket Lanciano vince quindi ad Assisi e nonostante un secondo tempo per molti versi problematico, porta a casa i primi e fondamentali due punti della stagione. Ora qualche giorno per resettare e recuperare in vista del terzo turno di campionato che vedrà gli uomini del presidente Valentinetti ospitare domenica 13 ottobre la capolista Foligno.