6 ottobre 2019 - Le celebrazioni a Lanciano

Come sempre, stamattina, sono state vive e partecipate le celebrazioni in occasione del 76esimo anniversario della Rivolta lancianese durante la Seconda Guerra Mondiale, che è valsa una Medaglia d'Oro al Valor Militare alla nostra Lanciano.

Da piazza Dellarciprete, fin giù in piazza Plebiscito, per poi arrivare in piazza Martiri lancianesi, dai bambini della scuola elementare Eroi Ottobrini, alle associazioni combattentistiche, fino al partigiano 95enne Giovanni Tritapepe, con commozione tutti hanno reso omaggio ai martiri che scelsero di morire pur di salvare Lanciano dall’invasore tedesco.

Cariche di emozione, ricordi e moniti rivolti al futuro, le parole del giovane Alfiere della Repubblica Bernard Dika, del sindaco di Lanciano Mario Pupillo e del prefetto della Provincia di Chieti, Giacomo Barbato. Perché la libertà non è un assunto su cui poggiarsi sicuri, ma un qualcosa che va conquistato e riconquistato ogni giorno.