Percorso artistico in ascesa per il produttore lancianese Enrico D’Amico

D'Amico & Valax è il nuovo duo electro italiano nato ufficialmente nel 2018 grazie all'intensa collaborazione tra il giovane produttore lancianese Enrico D'Amico e Bruno Valastro aka Valax, in seguito alla pubblicazione di diversi bootleg, mash-up e remix ufficiali tra cui quello per Sony Music Italia del singolo "Love U More", del gruppo Hotel Saint George che nel 2000 ha fatto la storia della musica dance.

D'Amico & Valax, lo scorso 3 settembre, hanno pubblicato il loro primo singolo, "Carnavalo", prodotto insieme al giovane abruzzese Lamberjack, per l'etichetta dance italiana Bang Rec di Dj Ross [ASCOLTA]. E poi, il 27 settembre, con Raf Marchesini il duo ha lanciato il remake ufficiale del successo mondiale del 2002 "Doo Uap" dei Gabin [ASCOLTA].

Il remix in chiave dancefloor è stato rilasciato su RNC Music e in pochissime ore ha raggiunto la quindicesima posizione nella Dance Chart iTunes mondiale.

Enrico D'Amico

Nasce a Lanciano e, dopo aver frequentato il conservatorio “L.D’Annunzio” di Pescara, nel 2015 si diploma in pianoforte presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “G.Braga” di Teramo e qui nel 2019, consegue la laurea magistrale in pianoforte. La musica è sempre stata la sua passione e ha avuto origine con la classica, partecipando e vincendo diversi concorsi nazionali. All'età di quindici anni si avvicina al genere commerciale/house e in quel periodo avviene il suo primo approccio conla consolle e con il mondo della notte. Amore a prima vista!

Il percorso artistico di D'Amico prende piede grazie ad un “contest” organizzato in un noto locale della sua città, raggiungendo il secondo posto e partecipando a numerose masterclass in tutta Italia con importanti produttori. Nell'ottobre2016 inizia un intenso periodo di produzione nel suo studio e inoltre condivide la consolle con artisti di fama internazionale tra cui Gabry Ponte, Dj Osso, Marika Rotondo, Nausica, Alex Nocera, Gil Sanders, Kim Bertani e Smoothies.



L'artista nel 2017, dopo aver rilasciato la sua prima release su "Black Lemon" (etichetta discografia tedesca), pubblica anche il secondo brano e intraprende un progetto con il cantante francese Nyls, per il quale realizza una serie di remix ufficiali disponibili su tutti i digital stores e nei negozi di dischi. In seguito a questi brani, viene subito invitato a suonare ad Augusta, in Germania, nella celebre discoteca Rockfabrik e nel 2018, tra party nei club e importanti festival, realizza un set esclusivo per la rubrica "WIKI MIX" di andre1blog, autorevole blog di musica e della nightlife, che ospita i più grandi nomi della scena, da Ru deejay a Botteghi, da Djs from Marsa, Emanuele Inglese e The Cube Guys, per citarne alcuni. Enrico D'Amico, grazie al suo talento, giunge anche alle porte degli studi dell'importante Radio Studio Più e da quel momento matura un legame particolare, che si traduce in altre significanti opportunità per il suo progetto musicale in continua ascesa nazionale e non solo.