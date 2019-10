Nuove linee e nuovi percorsi per il Piedibus a Lanciano

Riparte a Lanciano il Piedibus con nuove prospettive rispetto allo scorso anno. Da lunedì 7 ottobre saranno attive tutte le cinque linee del Piedibus che servono le sette scuole di Lanciano: le elementari Rocco Carabba, Principe di Piemonte, Eroi Ottobrini e Don Milani; le medi Umberto I, Mazzini e sempre Don Milani. Ogni linea ha come referente un insegnante della stessa scuola.

Le principali novità di questa stagione sono l’attivazione di un secondo percorso con partenza da via per Fossacesia per la linea Arancione con destinazione Principe di Piemonte e lo spostamento della linea verde per l’elementare Don Milani che per motivi di ristrutturazione dell’edificio si sposta per l’anno scolastico in corso da Olmo di Riccio al De Giorgio nel quartiere Cappuccini.

Alcune linee, in realtà, hanno già ripreso il servizio da alcuni giorni con risultati subito molto soddisfacenti. Giovedì 3 ottobre, sulle 4 linee in funzione, ci sono stati 52 alunni partecipanti con 10 accompagnatori volontari.

“Il Piedibus - dicono gli organizzatori del movimento LaVeNum - aumenta il benessere psico-fisico e le capacità sociali e di relazione di chi lo utilizza e fa bene all’intera comunità perché riduce l’inquinamento, la congestione e il rischio di incidenti grazie al minor numero di macchine in circolazione, soprattutto davanti le scuole”.

Per tutte le informazioni e per registrarsi, basta cliccare sul link: https://lavenum.blogspot.com/p/mobilita-scolastica.html .