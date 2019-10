Il Comune di Lanciano assume 7 persone a tempo indeterminato

Il Comune di Lanciano ha pubblicato gli avvisi delle offerte di lavoro a tempo indeterminato e orario pieno per sette esecutori tecnici (posizione economica categoria B1) con le seguenti qualifiche: due uscieri, due custodi comunali, un manutentore di reti e sistemi informatici, un muratore, un cantoniere.

Gli avvisi e i modelli di domanda per partecipare alla selezione pubblica sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Lanciano. La domanda di ammissione alla selezione va redatta in carta semplice sulla base del modello reperibile al Centro per l'Impiego di Lanciano (via Ovidio, 58 telefono 0872669643) oltre che nel sito del Comune di Lanciano e va presentata al Centro per l'Impiego di Lanciano a mano o tramite raccomandata a/r entro il 15 ottobre 2019.

I requisiti necessari per partecipare alla selezione sono l'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'iscrizione negli elenchi del Centro per l'Impiego della Regione Abruzzo, la patente di guida cat. B, l'idoneità psico fisica all'impiego delle mansioni proprie del profilo professionale, il possesso delle qualifiche Istat richieste nello specifico degli avvisi e i requisiti generali di accesso al pubblico impiego.

Gli interessati, per ulteriori chiarimenti, potranno rivolgersi agli uffici del Servizio “Programmazione e Sviluppo Risorse Umane” del Comune di Lanciano nelle ore di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 17.30.