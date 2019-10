Ancora rubinetti a secco, la Sasi nell’occhio del ciclone

Ancora nell'occhio del ciclone, bersaglio di rimostranze, accuse e proteste. Non c'è pace per la Sasi che continua a essere al centro di polemiche per le ripetute sospensioni della fornitura idrica che è costretta a effettuare. Stavolta gli strali si sono levati soprattutto da Guardiagrele, Orsogna, San Martino sulla Marrucina che dalle prime ore del pomeriggio fino a stasera hanno i rubinetti a secco.

“Comprendo le proteste, mi rendo conto dei disagi che subiscono i cittadini, ma queste chiusure non sono arbitrarie, ma necessarie, non possiamo fare altrimenti quando si verificano determinate condizioni. Stiamo lavorando davvero da mesi con l'obiettivo di ridurre problemi e difficoltà. – torna a sottolineare il presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe – Non si sta trascurando alcun aspetto, sia da un punto di vista tecnico che per quanto riguarda gli incontri e i tavoli di concertazione. Un percorso che stiamo portando avanti con determinazione e trasparenza proprio per migliorare la situazione. Il problema stavolta deriva dalle sorgenti superficiali dell'acquedotto Avello di Pennapiedimonte che in questo periodo sono carenti di risorsa idrica. La portata si riduce del 60 anche del 70 per cento”.

A spiegare in termini tecnici il problema è Donatello Di Prinzio, della Sasi, che si occupa della rete di distribuzione e conosce bene le ragioni di queste interruzioni. “Per sopperire alla carenza idrica in questo territorio, l'Aca dalla sorgente di Val di Foro ci fornisce l'acqua da una condotta che inizialmente serviva solo per integrare la risorsa idrica su alcuni Comuni – puntualizza Di Prinzio - , nel corso degli anni è stata creata una diramazione a servizio di Rapino. Oggi l'Aca cerca di tutelare soprattutto i comuni di suo riferimento, fornendo l'acqua soprattutto a Rapino che attualmente riceve 1.200 litri pro capite, di gran lunga superiore alle reali esigenze”.

Alla luce di questa situazione la Sasi, che sta lavorando con grande impegno, ha chiesto e ottenuto subito un tavolo di confronto con l'Ersi e l'Aca per individuare le criticità e trovare insieme le risposte adeguate. L'incontro sembra sia stato concreto e costruttivo.

“È stata ridisegnata l'intera situazione – conclude il presidente - e soprattutto si è accertato che Rapino usufruisce di una quantità maggiore rispetto alle reali necessità. Bisognerà, quindi, operare una riduzione e provvedere a una distribuzione più equa e razionale. Mi preme ribadire che, al di là dei singoli e specifici problemi, le chiusure vengono fatte per razionalizzare la fornitura e garantire l'acqua tutti i giorni”.