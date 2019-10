Porte chiuse al mercato coperto, gli ortolani restano fuori

Porte chiuse senza preavviso stamattina al mercato coperto di piazza Garibaldi. Il gestore D’Alessandro, senza avvisare in alcun modo, questa mattina ha lasciato gli ortolani sull’asfalto, senza alcuna informativa all’amministrazione comunale.

Si torna, dunque, ancora una volta nel parcheggio di via per Frisa, dal prossimo sabato 5 ottobre.

“Il mercato coperto comunale, alla luce della chiusura senza preavviso della struttura di piazza Garibaldi, a partire da sabato 5 ottobre si terrà nell'area di via per Frisa fino a data da destinarsi per il tempo utile a riorganizzare il servizio. - fa sapere l’assessore al Commercio, Francesca Caporale - Il rientro in possesso dell'immobile è previsto giovedì 10 ottobre, come da ordinanza del sindaco”.