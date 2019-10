Il food arriva nel mercato del sabato mattina

“Il food arriva tra i banchi del mercato del sabato a Lanciano”. A dirlo è l’assessore al Commercio del Comune di Lanciano, Francesca Caporale che ha ufficialmente firmato la delibera di giunta che introduce gli alimentari nel tradizionale mercato del sabato mattina.

“Sono anni che gli operatori chiedevano questa integrazione, - dice l’assessore a Zonalocale - “è giusto provare una strada per rendere più allettante il mercato del sabato in centro città”. I posti dedicati al food saranno 13, il bando è già in preparazione e sarà pubblicato entro le prossime due settimane.

“I posteggi saranno assegnati per 6 mesi in via sperimentale - spiega la Caporale - al massimo per metà novembre dovremmo poter finalmente vedere il food, ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli, tra i banchi del mercato del sabato”.