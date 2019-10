I ragazzi dell’IIS Da Vinci-De Giorgio protagonisti alla Fiera Didacta di Firenze

Approderà al centro fieristico di Fortezza da Basso di Firenze l’IIS Da Vinci - De Giorgio per partecipare alla fiera “Didacta 2019”, il prossimo mercoledì 9 ottobre.

La scuola avrà a disposizione uno spazio espositivo dove presenterà il progetto M.A.P.P.A., Monitoraggio Attività Processo Produttivo Automatizzato, premiato alle “Olimpiadi dell’Automazione Siemens 2019”.

L’Istituto ha ricevuto l’invito da Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola, a presentare il prototipo di MAPPA, un dispositivo di controllo delle linee produttive aziendali e di gestione della manutenzione evoluta, in ottica di industria 4.0.

Il progetto è stato realizzato lo scorso anno scolastico da 20 studenti provenienti dall’ITS Meccanica e dalle classi III IV e V dell’IIS Da Vinci - De Giorgio, nell’ambito di interventi formativi pomeridiani di forte valenza didattico-tecnologica, volti a costruire le nuove competenze 4.0. Gli interventi sono stati programmati e gestiti dal professor Antonio Del Casale dell’IIS Da Vinci De Giorgio. Antonio Maffei, direttore dell’ITS Meccanica, si è invece occupato degli aspetti tecnici – organizzativi, anche mettendo a disposizione gli spazi della sede ITS, e ha curato le relazioni con Siemens Italia.

Gli studenti hanno quindi messo in campo competenze per la formulazione e l’analisi del problema aziendale, per il brain storming con le aziende e per il benchmarking su dispositivi simili.

La modalità di apprendimento e di costruzione del prodotto ha privilegiato il cooperative learning, come strategia di lavoro, definendo i gruppi di lavoro sulla base delle competenze e degli indirizzi di studio dei ragazzi, e la metodologia di project management, come metodo di pianificazione e gestione delle attività. Il progetto è stato sviluppato con tecnologie abilitanti Industria 4.0 (progettazione e stampa 3D, programmazione avanzata (arduino e PLC), sensoristica, parti meccaniche e meccatroniche.

Si è poi giunti alla realizzazione di un nastro trasportatore “intelligente” controllato da un PLC S7-1200 che, tramite la gestione automatizzata di sensori, Motori CC e IOT/Arduino, riesce a “Scartare” e/o “Accettare” dei campioni che passano su di esso, rilevandone parametri quali: peso, altezza, colore (o altre caratteristiche fisico-chimiche) grazie allo spettrofotometro.

MAPPA è stata premiata il 9 maggio scorso al Centro Tecnologico Siemens di Piacenza [LEGGI QUI] tra i finalisti delle Olimpiadi della Automazione Siemens 2019. Il dispositivo sarà ora presentato al pubblico di Didacta nei giorni 9, 10 e 11 ottobre dalla dirigente scolastica del Da Vinci De Giorgio, Patrizia Costantini, dai docenti Antonio Del Casale e Federico Di Sante e dagli alunni Gaspare D’Angelo della 4A elettronica e Lorenzo Treglia della 4B informatica – telecomunicazioni.