Quattro nuovi comuni entrano nella famiglia Ecolan

Fara San Martino, Gessopalena, Roccascalegna e Quadri. Questi i nuovi comuni che entrano in Ecolan, da domani, martedì 1 ottobre. I nuovi ingressi fanno così salire a 51 le comunità direttamente servite dalla società di gestione rifiuti. Il servizio di igiene urbana, in questi comuni, era gestito dalla Rieco, appalto di cui Ecolan stessa è stata committente 7 anni fa e che ora, per i comuni in partenza, giunge a naturale scadenza così com’è stato per i 16 comuni entrati lo scorso 23 luglio.

I comuni svolgono già il porta a porta e la media di raccolta differenziata stimata per il bacino, a dicembre 2018, è dell’80%. L’obiettivo di Ecolan è quindi quello di mantenere e migliorare il dato razionalizzando ancora di più le risorse in base alle esigenze del territorio attraverso l’implementazione di nuovi calendari in cui la frazione del secco residuo verrà ritirata quindicinalmente e non più settimanalmente.

“Con l’ingresso di questi comuni si va completando un quadro di cui siamo molto orgogliosi, - afferma il presidente Massimo Ranieri - la quasi totalità dei comuni che 7 anni fa hanno commissionato ad Ecolan la gestione dell’appalto, ha deciso di affidare i servizi di igiene urbana alla sua azienda in house”.

Il personale Ecolan, intanto, ha svolto e sta svolgendo incontri pubblici con i cittadini dei territori interessati per presentare le novità del servizio.