Esordio amaro per l’Unibasket Lanciano

Inizia con una sconfitta il cammino dell'Unibasket Lanciano nel Campionato di Serie C Gold 2019-2020. A fare festa al termine dei primi quaranta minuti della stagione sono gli ospiti della Vigor Matelica Basket che bissano il colpo esterno della scorsa stagione prendendosi ancora una volta lo scalpo dei padroni di casa.

Determinanti in casa Vigor sono state le prestazioni di Pelliccione e Donaldson che con 21 e 15 a testa hanno rappresentato una vera spina nel fianco per i tentativi di rimonta della truppa di Corà.

Al Palazzetto dello Sport finisce dunque 75 a 71 per gli uomini del presidente Bruzzechesse che compiono così il primo colpo esterno della stagione.

Diversi i rimpianti in casa Unibasket per una partita che forse, con un pizzico di attenzione in più poteva essere vinta. Un boccone amaro quello di oggi che dimostra come questa C Gold si prospetti ancora più dura e competitiva, ma nessun dramma. La stagione è lunga ed il Lanciano ha i mezzi e la voglia di trovare il riscatto già sabato prossima in casa della matricola Virtus Assisi.