Il Futsal Vasto sconfitto in trasferta: il Futsal Lanciano si impone per 6-1

Sabato da dimenticare per il Futsal Vasto che, nella 2ª giornata del campionato di serie C1, è stato sconfitto 5-1 dal Futsal Lanciano. Una partita subito in salita per gli uomini di mister Rossi, andati sotto per 2-0 con le reti di Massimini e Di Giulio. Colombaro ha accorciato le distanze sul 2-1, risultato con cui le due squadre sono andate al riposo.

Nella ripresa ha dilagato la squadra di mister Simigliani, vecchia conoscenza del calcio a 5 vastese per la sua militanza nella San Gabriele, segnando con Di Giulio, Palmerio, Ceri e ancora Massimini, le reti che hanno fissato il punteggio sul 6-1 finale.

Sabato prossimo il Futsal Vasto tornerà a giocare tra le mura amiche del PalaSalesiani ospitando il Lisciani Teramo.

La 2ª giornata

A.Padovani - Sport Center Celano 3-3

Area L'Aquila - A.Silvi 0-3

Futsal Lanciano - Futsal Vasto 6-1

La Fenice - Hatria Team 3-5

Lisciani Teramo - Lions Bucchianico 3-2

Magnificat - Orione Avezzano 1-0

Sulmona Futsal - Es Chieti 8-2