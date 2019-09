I premi dedicati alla fisarmonica nei concerti dell’Estate Musicale Frentana

Si concluderanno con i concerti di stasera e domani, sabato 28 e domenica 29 settembre, al teatro Fenaroli di Lanciano, i 5 giorni di formazione organizzati dall’associazione Amici della Musica - Fedele Fenaroli dedicati alla fisarmonica classica e varieté che ha visto, nel Parco delle Arti Musicali, la partecipazione di circa 250 musicisti provenienti dai più svariati Paesi europei.

Tre concerti, stasera alle 21, domani alle 18 e alle 21, per il 29esimo concorso internazionale “Premio Lanciano” per fisarmonica classica e varieté, il terzo concorso internazionale “Premio Lanciano” per gli strumentisti ed il premio “Vladimir Besfamilnov” per fisarmonicisti/concertisti.

Posto unico, 5 euro. Biglietteria aperta da un’ora prima dell’inizio dei concerti.