Fridays for future, in duemila in piazza a Lanciano

Sono stati circa 2mila i ragazzi che questa mattina hanno sfilato tra le vie del centro di Lanciano, tra striscioni, slogan e fischietti, per richiamare l’attenzione sui cambiamenti climatici e, sull’esempio di Greta Thunberg, chiedere a governi e istituzioni di fare qualcosa di concreto per il futuro del nostro Pianeta.

Ma soprattutto per sensibilizzare e sensibilizzarsi, fin da piccoli, a comportamenti quotidiani più green e rispettosi dell’ambiente e abbiamo voluto chiedere proprio a loro perché oggi hanno voluto partecipare e scendere in piazza per la manifestazione dei Fridays for Future.