Due anni fa ci lasciava Pino Valente

Sono passati due anni dalla morte di Pino Valente [LEGGI QUI], mai dimenticato vice sindaco e fondatore e anima del movimento civico Progetto Lanciano.

Un’estate, quella del 2017, trascorsa in un letto di ospedale a sperare di poter tornare nella sua Lanciano, tra la sua gente, a combattere da “leone frentano” per quelle battaglie che lo hanno sempre visto in prima linea, senza mai aver paura di metterci la faccia, ma soprattuto il cuore.

L’anno scorso la fondazione della onlus a lui dedicata, con una grande festa al cinema Maestoso [LEGGI QUI] tra i ricordi degli amici ed una raccolta fondi per l’ospedale Renzetti di Lanciano.

Questa sera, alle ore 18, a due anni dalla scomparsa di Pino, santa messa in suo ricordo nella chiesa di Santa Lucia, a corso Roma.