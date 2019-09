Lanciano e Bacigalupo Vasto Marina al secondo posto. La Virtus Cupello dilaga e sale al terzo

Turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza positivo per le compagini del territorio. Se il Castelnuovo Vomano infila la quarta vittoria consecutiva, dietro non mollano Lanciano e Bacigalupo Vasto Marina.

I rossoneri, seppur con una partita sottotono, contro l'Angizia Luco riescono a conquistare il massimo risultato con la rete al 20'st di Miccichè. Domenica prossima, trasferta contro il Nereto.

La Bacigalupo Vasto Marina, invece, torna con un convincente 3 a 0 dall'insidiosa trasferta di Sambuceto. I protagonisti della vittoria sono stati ancora una volta Cesario e Letto ai quali si è aggiunto Galiè. Vasto Marina e Lanciano ora occupano il secondo posto con tre punti in meno della capolista avversaria in trasferta nel big match del prossimo turno.

In terza posizione sale la Virtus Cupello che schianta un Paterno ancora alla ricerca del primo punto in campionato. Al comunale finisce 6 a 0 per i padroni di casa: 4’pt Fulvi, 9’st Troiano, 23’st Felice, 26’st e 37’st Battista N., 34’st Antenucci. La Virtus Cupello riceverà invece nella quinta giornata il Sambuceto.

LA 4ª GIORNATA

Alba Adriatica - Acqua&sapone 0-0

Capistrello - Castelnuovo Vomano 0-4

Il Delfino Flacco Porto - Penne 2-2

Lanciano - Angizia Luco 1-0

Renato Curi Angolana - Nereto 1-1

Sambuceto - Bacigalupo Vasto Marina 0-3

Spoltore - Pontevomano 2-1

Torrese - Nerostellati 2-2

Virtus Cupello - Paterno 6-0

LA CLASSIFICA

Castelnuovo Vomano 12

Bacigalupo Vasto Marina 9

Lanciano 9

Virtus Cupello 7

Alba Adriatica 7

Penne 7

Capistrello 6

Sambuceto 6

Il Delfino Flacco Porto 6

Nereto 5*

Nerostellati 5

Angizia Luco 4

Acqua&sapone 3

RC Angolana 3

Spoltore 3

Torrese 2*

Pontevomano 1

Paterno 0

* una partita in meno