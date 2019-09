È morto il ragazzo caduto dalla balconata alla Nottata delle Feste di Settembre

È morto stamattina nell’ospedale di Pescara il ragazzo caduto dalla balconata di viale delle Rimembranze durante la nottata delle ultime Feste di Settembre, Antonino, detto Tony, Baldassarre, 26 anni.

Da subito le sue condizioni erano apparse gravissime infatti, dopo il grave politrauma riportato a seguito della rovinosa caduta su via per Fossacesia, non ha più ripreso conoscenza.

Il ragazzo, secondo il racconto di alcuni amici, aveva cercato di scendere dal balcone per arrivare alla sua auto parcheggiata in via per Fossacesia, cadendo e battendo la testa, poco dopo degli spari dell’apertura delle Feste [LEGGI QUI].

La famiglia ha dato l’autorizzazione all’espianto degli organi per la donazione.