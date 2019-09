Violento scontro sulla provinciale Lanciano-Fossacesia

Ennesimo incidente sulla strada provinciale Lanciano-Fossacesia, in un incrocio già teatro di numerosi scontri, che questa volta ha coinvolto due vetture, per fortuna, senza gravi conseguenze per i due autisti.

Una Bmw nera era in marcia da Fossacesia verso Lanciano e si è violentemente scontrata con una Renault Capture che si è immessa nella provinciale da una delle traverse della strada. I presenti hanno immediatamente allertato il 118, ma non sembrerebbero esserci feriti gravi. Le dinamiche dell’impatto sono ancora da chiarire.