70 presepi nella mostra dell’Associazione Nazionale Amici del Presepio

300 mq espositivi con 70 presepi che sono delle vere e proprie opere d’arte provenienti da ogni parte d’Abruzzo. È l’affascinante mostra realizzata dalla sezione di Lanciano dell’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP), in occasione del 50esimo convegno nazionale dei soci che si tiene straordinariamente a Lanciano.

E tra workshop, incontri ed una mostra-mercato per appassionati e non, spicca senza dubbio l’esposizione all’ultimo piano del Palazzo Vescovile, in mostra fino a domani, domenica 22 settembre.