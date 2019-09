Lanciano, scontro tra suv e tre ruote: anziano in gravi condizioni soccorso in eliambulanza

Un anziano, A.G. di 87 anni, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Pescara dopo un incidente tra il proprio tre ruote e un suv (una Jeep Renegade) a Lanciano.

L'impatto è avvenuto su via per Fossacesia, poco dopo l'incrocio con via del Mancino. L'apecar dopo lo scontro ha urtato anche una Opel Agila e una Renault Capture parcheggiate per poi ribaltarsi su un lato.

Sul posto sono intervenuti la polizia e i medici 118 che hanno ritenuto necessario la richiesta dell'intervento dell'elicottero a causa del grave trauma cranico riportato dall'anziano.