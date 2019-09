Due appuntamenti nel weekend di Chiese Aperte

Sono due gli appuntamenti del weekend a Lanciano, organizzati da Chiese Aperte, il progetto di accoglienza turistica promosso dall’associazione “La Santa Casa” finalizzato ad accogliere i numerosi pellegrini che arrivano a Lanciano per visitare il Miracolo eucaristico, formare volontari per l’apertura delle chiese e quest’anno realizzare un sito internet per conoscere lacCittà di Lanciano e la sua storia che sarà ospitato su BEWEB il portale dedicato alla cultura della Chiesa Cattolica.

Oggi, venerdì 20 settembre, alle ore 17, nell’aula magna del Palazzo Arcivescovile nell’ambito del corso di formazione “Chiese Aperte”, Domenica Primerano, direttrice del Museo Diocesano Tridentino, docente all’Università di Trento, presidente dell’AMEI Associazione Musei Ecclesiastici Italiani terrà una conferenza sul tema La gestione dei musei ecclesiastici: la tutela e la valorizzazione del patrimonio.

Domani, sabato 21 settembre, alle ore 17, sempre nell’aula magna del Palazzo Arcivescovile, la professoressa Emilia Polidoro, autrice del volume “San Longino. Un soldato ai piedi della croce” parlerà sul tema: La storia dell’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona.

Le attività della Santa Casa rientrano in un progetto che vede Lanciano come città laboratorio per un progetto-pilota in Italia per nuove metodologie per la conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.