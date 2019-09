Dopo 25 anni, Davide Labbrozzi lascia la Fiom Cgil

“Sono trascorsi esattamente venticinque anni dal mio primo impegno sindacale con la Fiom Cgil, si potrebbe dire che abbiamo appena festeggiato le nostre nozze d’argento”, così Davide Labbrozzi saluta la Fiom Cgil dopo 25 anni di carriera ai vertici del sindacato abruzzese.

“Dopo così tanti anni, nonostante il nostro rapporto fosse più che consolidato ho deciso di ricercare nuovi stimoli, nuove emozioni, nuove sfide, - dice dal suo profilo Facebook - ho maturato l'idea che dopo un quarto di secolo si può dimostrare a se stessi che si è in grado di fare altro”.

E così ieri sera ha deciso di comunicare a tutti i gruppi dirigenti della Fiom che presto andrà via, non senza sofferenza, verso nuovi lidi, quali? Si sapranno in futuro.

“In questi mesi ho vissuto momenti complessi, la mia sfera personale mi ha messo più volte a dura prova, ma ne sono uscito più forte di prima. - scrive ancora Labbrozzi - Con le nuove energie e consapevole che in questa vita siamo circondati da tante cose belle, elementi che spesso non vediamo, andrò a costruirmi una nuova dimensione. Abbraccio tutti coloro che hanno sostenuto con amore Labbrozzi il sindacalista".