Quasi in duemila alle feste con le navette

Sono state quasi duemila le persone che ieri sera hanno scelto di utilizzare le navette messe a disposizione dall’amministrazione comunale in collaborazione con la ditta Di Fonzo per raggiungere il centro di Lanciano. Esperimento riuscito, quindi, che si ripeterà anche stasera in occasione della processione in onore della Madonna del Ponte e in attesa del concerto di Malika Ayane.

“Sono state invece una ventina le macchine che sono state rimosse perché parcheggiate selvaggiamente sui marciapiedi - dice l’assessore alla Mobilità, Francesca Caporale - senza contare le auto all’interno delle zone con divieto di transito e sosta. Lì, in tre giorni, ne sono state caricare circa 60”.

Dalle 19 alle 22.30, stasera, e ogni 15 minuti, sarà possibile prendere le navette per raggiungere il centro, dal quartiere Santa Rita e dalla zona industriale. Per il ritorno, raddoppio di navette dalle 23.30 alle 2.

“Anche stasera, per l’ultima sera di festa - sottolinea l’assessore - non avventuratevi in città e utilizzate i parcheggi e le navette gratuite. La sosta e gli autobus sono gratuiti. Rispettate la segnaletica orizzontale e verticale e i presidi di sicurezza. Le strade - conclude - saranno tenute sgombere dalla sosta selvaggia”.