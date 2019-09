Max Gazzè fa ballare piazza Plebiscito

Pienone e gran successo di pubblico per Max Gazzè, nella seconda sera di festa, ieri, in piazza Plebiscito.

Da Vento d’estate a Una musica può fare, Gazzè ha ripercorso tutti i suoi più grandi successi, sotto il benevolo sguardo della cattedrale della Madonna del Ponte, in occasione delle feste in suo onore.

















800 i posti numerati a pagamento e a sedere. Una novità tanto bistrattata quanto, in fin dei conti, ben riuscita sia in termini di risconto che per le tanto vituperate nuove norme di sicurezza safety and security.

Stasera si replica con il concerto in piazza di Malika Ayane e poi gli spari a mezzanotte e mezza nell’ippodromo Villa delle Rose a cura della ditta Lanci.