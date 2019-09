Eccellenza: Lanciano, Bacigalupo Vasto Marina e Virtus Cupello si rialzano

Animi completamente opposti in questa seconda giornata di Eccellenza per le squadre del territorio e per il Lanciano che finiscono i 90 minuti col bottino pieno.

Per il Lanciano i 3 punti sono una boccata d'ossigeno non tanto per la sconfitta alla prima giornata, ma per la burrascosa settimana ormai alle spalle con l'addio di mister Lucarelli e l'arrivo di Di Pasquale (in attacco è arrivato intanto il rinforzo Di Rocco).

Ad aprire le marcature rossonere contro il Pontevomano ci ha pensato Quintiliani al 24'pt. Al 40'pt il raddoppio arriva con la rete di Miccichè all'esordio al 40'pt. Francia accorcia un minuto prima del riposo. Al 6'st Shipple segna il terzo gol lancianese (seconda rete in campionato in due partite) seguito da Gragnoli al 15'st che festeggia nel migliore dei modi l'esordio in maglia rossonera. L'ultima rete la segnano gli ospiti con Torre al 40'st. 4 a 2 il finale.

Domenica prossima sfida esterna contro il 2000 Calcio Acquaesapone.

Al Cupello basta una rete di Felice al 2'st per dimenticare la sconfitta di domenica scorsa: il Penne è battuto 1 a 0. Per la terza giornata i cupellesi affronteranno in trasferta i Nerostellati.

Infine, il Vasto Marina espugna Spoltore per 3 a 1 grazie alle reti di Cesario, Mangiacasale e Letto. Per i padroni di casa gol della bandiera firmato da Orta. Domenica prossima arriva una delle capoliste, il Capistrello.

LA 2ª GIORNATA

Alba Adriatica - Castelnuovo Vomano 3-3

Il Delfino Flacco Porto - Angizia Luco 4-1

Lanciano - Pontevomano 4-2

Paterno - Nerostellati

RC Angolana - 2000 Calcio Acquaesapone 3-3

Sambuceto - Capistrello 0-1

Spoltore - Bacigalupo Vasto Marina 1-3

Torrese - Nereto 0-1

Virtus Cupello - Penne 1-0

LA CLASSIFICA

Capistrello 6

Nereto 6

Alba Adriatica 4

Castelnuovo Vomano 4

Il Delfino Flacco Porto 4

Lanciano 3

Bacigalupo Vasto Marina 3

Penne 3

Sambuceto 3

Virtus Cupello 3

2000 Calcio Acquaesapone 2

RC Angolana 2

Angizia Luco 1

Pontevomano 1

Torrese 1

Nerostellati 0*

Paterno 0*

Spoltore 0