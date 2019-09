Piccolo incendio in contrada Sant’Egidio, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco

Fumo spazzato fin sopra le Ripe ed un forte odore di bruciato che, complice il vento, faceva presagire il peggio, hanno invece lasciato spazio ad un falso allarme. Un piccolo incendio, questa mattina, attorno alle 12, si stava sviluppando sotto una scarpata nella contrada Sant’Egidio, ai piedi dei quartieri storici Sacca e Civitanova, con il vento che soffiava, residenti e passanti avevano iniziato a preoccuparsi non poco.

Ma l’intervento dei Vigili del Fuoco, subito avvisati ed arrivati sul posto in circa 10 minuti, è riuscito a domare le fiamme spegnendo anche le paure delle case limitrofe.

“Nulla di grave - dicono dalla caserma dei Vigili del Fuoco di Lanciano - né di preoccupante. Le fiamme si sono sviluppate in modo casuale, non doloso ed in pochi minuti siamo riusciti a domarle senza troppi problemi”.