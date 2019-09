Cade dalla balconata in fondo ai Viali dopo i fuochi, grave giovane a Lanciano

Si è sporto in modo accidentale dalla balconata di largo Martiri delle Foibe, quella che i giovani lancianesi da sempre chiamano Pechino, ed è caduto sul piazzale delle attività in via per Fossacesia, facendo un volo di diversi metri, riportando lesioni gravissime.

È accaduto ad un ragazzo, di cui non si conoscono ancora le generalità, attorno alle 4.30 di questa mattina, proprio al termine dei fuochi pirotecnici che aprono le Feste di Settembre.

Subito sono accorsi sul posto polizia municipale, carabinieri e polizia, già in zona proprio per garantire la sicurezza durante la tradizionale nottata lancianese.

Il giovane è stato immediatamente trasportato al vicino ospedale Renzetti per tutti gli accertamenti del caso e le sue condizioni sono da subito apparse gravi.

Notizia in aggiornamento.