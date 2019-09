Nuova vita per il centro Le Gemelle

Si chiama Sport Center Le Gemelle il centro sportivo lancianese che torna operativo a tutti gli effetti lunedì 30 settembre 2019, con tutte le attività agonistiche in acqua e nel settore dedicato al fitness.

Alla guida dello Sport Center c’è una nuova società sportiva, amministrata da Umberto Pasquini e Franco D’Intino, entrambi di Lanciano ed entrambi appassionati di sport, da sempre.

Umberto Pasquini è il responsabile operativo della struttura fin dal 2010, per la quale si è sempre occupato dell’aspetto tecnico sportivo. È appassionato di triathlon ed è presidente dell’associazione Veloclub di Lanciano. Franco D’Intino ha lavorato negli anni come manager per AirOne, Manpower e come amministratore delegato di In Opera.

La decisione dei due soci di ridare vita ad uno dei centri sportivi più conosciuti della città, nasce dalla voglia di dare continuità a quella passione che animava i tanti ragazzi che in quel centro sportivo passavano ore e ore ad allenarsi, e che hanno dovuto abbandonare improvvisamente le loro attività sportive.

Riaprire lo Sport Center Le Gemelle significa non solo restituire un bene alla comunità, ma anche recuperare un posto di lavoro per gli ex collaboratori. Al momento sono stati già riassorbiti oltre 30 dei 40 ex lavoratori e l'intenzione della nuova società è quella di mantenere la più ampia disponibilità per reintegrare ogni figura necessaria a completare il nuovo organico.

In riferimento alla questione degli abbonamenti, la nuova direzione dello Sport Center ha deciso di permettere il recupero totale dei mesi inutilizzati a tutti gli utenti regolarmente iscritti nella scorsa stagione. Al momento della sottoscrizione del nuovo abbonamento verranno aggiunte le mensilità non sfruttate precedente. Una misura non dovuta ma necessaria, per tracciare un nuovo punto d’inizio da cui ripartire insieme alla comunità sportiva lancianese.

Per tutte le informazioni è già attivo, dalle ore 16 alle 20, il numero verde 800 135 441. Inoltre da lunedì 23 settembre, dalle ore 9 alle 12, saranno aperti gli uffici di segreteria nella struttura.

I lavori di ristrutturazione sono iniziati da settimane e proseguono a pieno ritmo per risanare una struttura che era stata lasciata all’abbandono per diversi mesi, all’interno così come all’esterno. A questa prima fase di lavori, necessari per avviare la fase di riapertura al pubblico, si affianca un progetto più ambizioso, che prevede di dare vita ad una vera e propria Cittadella dello Sport affiliata al CONI. Tra le opere progettate dallo Sport Center Le Gemelle ci sono un secondo piano della struttura, una terza piscina all’aperto, un ristorante e un’area esterna dove ospitare eventi sportivi e di spettacolo e diversi campi da padel, lo sport che unisce tennis e squash in un'unica disciplina e che sta appassionando sempre di più gli sportivi.